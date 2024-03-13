Данный проект постановления инициировал Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Инициатива заключается в запрете на дистрибуцию в Казахстане продуктов с сертификатами соответствия, выданными в Кыргызстане под кодом ЕАЭС KG, начиная с 1 июля 2024 года.

Представители казахского комитета считают, что кыргызские органы выдают сертификаты «с нарушениями и без должной проверки продукции». По информации комитета, по состоянию на конец 2023 года в Казахстане функционировали 413 лабораторий для испытаний, тогда как в Кыргызстане их насчитывалось лишь 43. Тем не менее, в течение 2022 и 2023 годов кыргызские учреждения выдали большее количество разрешительных документов по сравнению с казахскими.

«Казахстанским уполномоченным органом неоднократно данный вопрос ставился перед коллегами из страны и Евразийской экономической комиссией, предлагались различные изменения, однако решения не нашлось, при этом затягивание данного вопроса ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье граждан, охраны окружающей среды, риски промышленной и иной безопасности ввиду использования неиспытанных и потенциально опасных товаров», — говорится в документе ведомства.

Минэкономики Кыргызстана выразило озабоченность этой инициативой, указывая на то, что такие действия Казахстана могут восприниматься как торговый барьер в рамках ЕАЭС. В ведомстве также утверждают, что ведется активная работа по предотвращению нарушений в сертификации и борьбе с неофициальными сертификатами.

Обе страны являются членами ЕАЭС, что предусматривает беспошлинную торговлю между ними. Тем не менее, периодически на кыргызско-казахской границе формируются длинные очереди из грузовых автомобилей, которые могут стоять в пробке несколько дней.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также обращал внимание на проблему торговых барьеров в рамках ЕАЭС, подчеркивая, что они могут негативно сказываться на взаимоотношениях между странами-членами и репутации союза.