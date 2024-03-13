ПОЛИТИКА
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Захарова разоблачила шпионаж за Азербайджаном
Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) занимается сбором разведывательных данных против Азербайджана, утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова разоблачила шпионаж за Азербайджаном
Представитель МИД РФ Мария Захарова / Photo: Reuters
13 марта 2024 г.

«Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении не столько защищает рубежи Армении, сколько под прикрытием мониторинга занимается сбором разведывательных данных против соседних стран, не только России, но и Азербайджана и Ирана», — заявила Захарова.

Дипломат выразила обеспокоенность по поводу текущей политики Еревана, указывая на потенциальные угрозы для независимости Армении.

«Продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном счете нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям между Россией и Арменией, создать серьезные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить существующий действенный механизм обеспечения безопасности страны», — добавила представитель МИД РФ.

В своем февральском заявлении, МИД Азербайджана раскритиковал EUMA, обвиняя организацию в «бинокльной дипломатии».

«Миссия EUMA, по сути, стала агентом «бинокльной дипломатии», содействующей визитам различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные районы. Все без исключения подобные визиты используются для распространения необоснованной азербайджанофобии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

EUMA начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели ведут патрулирование на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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