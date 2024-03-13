В коммюнике Европарламента сказано, что целью законопроекта является «защита фундаментальных прав, демократии, верховенства закона и экологической устойчивости от высокорискованного искусственного интеллекта, а также стимулирование инноваций и утверждение Европы в качестве лидера в этой области».

Данный законопроект разделяет системы на искусственном интеллекте на категории в зависимости от степени риска: низкий, средний, высокий и недопустимый. Об этом говорится на официальном сайте Европарламента.

Согласно новому законодательству, будут запрещены такие технологии, как распознавание лиц в реальном времени в публичных местах и системы идентификации.

Исключения предусмотрены для правоохранительных органов в особых случаях, например для поиска пропавших людей или предотвращения террористических актов. Однако для этого потребуется получение специального разрешения через судебные или административные инстанции.

Помимо этого, полицейским запретят применять системы аналитики для профилактики преступлений. Закон также исключает возможность использования технологий для распознавания эмоций на рабочих местах и в учебных заведениях. Кроме того, запрещаются технологии, которые манипулируют поведением человека.

Все материалы, обработанные с использованием искусственного интеллекта, будь то изображения или видео, должны быть четко маркированы.

После внесения технических поправок закон должен быть формально утвержден Советом Европейского Союза. Он начнет действовать спустя двадцать дней после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза и вступит в полную силу через двадцать четыре месяца.