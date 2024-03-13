Атака на рязанский завод, находящийся в 200 км от Москвы, затронула производственный объект, обеспечивающий выпуск 17,1 млн тонн нефтепродукции ежегодно, что эквивалентно примерно 340 тыс. баррелей в сутки. Этот завод играет ключевую роль в поставках топлива для Московского региона.

В тот же день свою работу после очередной атаки приостановил Новошахтинский завод в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. Производственный потенциал объекта составляет 5,6 млн тонн нефтепродуктов в год, или 112 тыс. баррелей ежедневно.

Российское военное ведомство сообщило о перехвате 58 дронов в нескольких областях, включая Белгородскую и Воронежскую, за одну ночь, отмечая это как одну из самых значительных атак последнего времени.

Согласно отчету издания, предыдущие февральские нападения на нефтеперерабатывающие заводы России затронули около 20% общенациональных мощностей по обработке нефти. Однако к началу марта отрасль смогла восстановиться.

Недавние атаки привели к временной остановке работы ряда производственных объектов. Зафиксированные удары по трем нефтеперерабатывающим заводам привели к снижению российских мощностей в этой сфере на 12%.

В ночь на 13 марта Служба безопасности Украины осуществила операцию с использованием дронов против трех объектов нефтепереработки в России, расположенных в Рязани, Кстово и Киришах.