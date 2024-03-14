В среду 13 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас столкнулась с вопросами от депутатов национального парламента Рийгикогу во время сессии информационного часа правительства. На повестке оказались недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможности размещения военных контингентов стран ЕС на территории Украины в контексте продолжающейся войны.

Депутаты обратились к Каллас за уточнениями о потенциальном рассмотрении отправки эстонских военных в Украину. Давление со стороны парламентариев от фракции EKRE, требовавших четких гарантий относительно неучастия Эстонии в военных действиях на территории Украины, заставило Каллас подчеркнуть, что решение о таких действиях не входит в единоличные полномочия.

«Для отправки солдат за пределы страны необходимо официальное разрешение Рийгикогу, поэтому именно вы будете решать этот вопрос. <…> Я не в силах самостоятельно принять такое решение, и оно не будет принято без вашего ведома», — подчеркнула она.

Однако Каллас отметила, что не может предоставить никаких гарантий в вопросе потенциальной отправки Сил обороны Эстонии из-за потенциального изменения обстоятельств.

«Ситуация может измениться, и то, что вы интерпретируете как вмешательство, может варьироваться. Даже наша военная помощь Украине может быть расценена как вмешательство. Мы стремимся к победе Украины и поражению России, возвращению ее к своим границам. Мы ясно определили свою позицию в поддержку Украины, поскольку Россия представляет для нас прямую угрозу», — заявила премьер-министр.

Кроме того в контексте обсуждения было упомянуто заявление президента Франции, сделанное в конце февраля, о возможности введения войск НАТО на украинскую территорию для оказания помощи. Несмотря на отсутствие консенсуса среди стран-членов альянса, Макрон уточнил, что французские войска могут быть направлены в случае нового наступления российских сил на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО, включая Германию, Болгарию, Испанию и Италию, выразили свое несогласие с такой инициативой, тогда как Чехия, Литва, Латвия и Эстония проявили готовность рассмотреть такую возможность. Кая Каллас выразила поддержку инициативе Макрона, подчеркнув, что готовность к отправке войск является сигналом для президента РФ Владимира Путина.