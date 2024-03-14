Аркадий Волож, миллиардер и сооснователь крупнейшей интернет-компании России, был исключен из санкционного списка ЕС. Об этом стало известно во вторник.

Волож был первоначально включен в санкционный список ЕС в июне 2023 года после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Волож является ведущим бизнесменом, работающим в экономических секторах, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ», — заявляли представители ЕС, обосновывая свое решение годом ранее.

В ответ Волож ушел с поста генерального директора «Яндекса», назвав санкции «ошибочными».

Три месяца спустя Волож, проживающий в Израиле с 2014 года, стал одним из немногих крупных российских бизнесменов, выступивших против действий Кремля в Украине, назвав войну «варварской».

«Я ужасаюсь судьбе людей в Украине, многие из которых являются моими личными друзьями и родственниками, чьи дома каждый день подвергаются бомбардировкам», — сказал он в заявлении в августе, объявив о намерении прекратить вести какой-либо бизнес в РФ.

Основанный в 1997 году как поисковая система, «Яндекс» стал известен как «русский Google». Хотя Волож ушел с поста генерального директора в июне 2023 года.

В течение последних 18 месяцев материнская компания Yandex NV, зарегистрированная в Нидерландах, вела сложные переговоры с Кремлем о продаже большей части бизнеса. При этом выделяя четыре подразделения, базирующихся в Европе, которые включают бизнес, ориентированный на беспилотные автомобили, облачные вычисления, маркировку данных и образовательные технологии остались за Воложем и его нидерландской компанией.

В прошлом месяце Yandex NV объявила, что достигла соглашения с Россией о продаже своих операций в стране местному консорциуму за 5,2 млрд долларов. Yandex NV, стоимость которого на пике достигала 30 млрд долларов, сообщил, что цена включала «обязательную скидку не менее 50 %» в соответствии с регуляциями РФ, которые применяются к продаже российских активов компаниями, зарегистрированными в странах, считающихся Кремлем «недружественными».