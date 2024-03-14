В Магаданской области на Дальнем Востоке России совершил жесткую посадку вертолет, который перевозил рабочих одного из местных рудников. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы.

По предварительной информации, на борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. Представитель Российского агентства воздухоплавания (Росавиация) сообщил, что на борту воздушного судна, совершавшего рейс от прииска Кварцевый до Омсукчана, находились 20 человек.

Вертолет разбился в 75 км от Эвенска, в районе сопки Кварцевая.

Причины крушения пока неизвестны, но среди основных версий рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В Дальневосточной транспортной прокуратуре предположили, что причиной аварии могла стать неисправность двигателя.

Два вертолета компании «Авиация Колымы» отправились к месту крушения в 04:45 по московскому времени. Также в 06:00 по московскому времени туда вылетел вертолет МЧС России с четырьмя сотрудниками на борту. По предварительным расчетам, они прибудут на место происшествия через шесть часов.

По факту жесткой посадки Ми-8 в Магаданской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил журналистам, что всех пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме доставят в областные клиники Магадана. Политик добавил: было принято решение доставить всех пассажиров в Магадан, чтобы убедиться в отсутствии травм.