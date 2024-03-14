США наложат санкции на два незаконных еврейских поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Мера демонстрирует растущее недовольство Вашингтона и готовность идти на серьезные меры. До этого США вводили только персональные санкции против израильтян, теперь под ограничения попали целые территории.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, новые меры Вашингтона затронут поселения, которые использовались как база для нападений ‎‎экстремистских израильских поселенцев на палестинцев.

Санкции, как ожидается, введут уже в четверг. По данным издания, их главная цель — передать сообщение о том, что США нацеливаются не только на отдельных лиц, но и на организации, замешанные в предоставлении логистической и финансовой поддержки нападениям на палестинцев.

Новые санкции также наложат на трех израильских поселенцев, уточняет портал.

В феврале администрация Байдена ввела санкции против четырех граждан Израиля, которых Вашингтон обвиняет в насильственных нападениях на поселенцев на Западном берегу. Это первые в истории санкции США против Израиля, сигнализирующие о растущем недовольстве Белого дома политикой израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Также в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что расширение поселений Израиля на оккупированном Западном берегу «‎‎несовместимо с международным правом». Это стало сигналом, что Вашингтон вернулся к долгосрочной политике по этому вопросу — она была изменена предыдущей администрацией Дональда Трампа, который признал законными еврейские поселения.

После войны 1967 года Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, который палестинцы хотят видеть ядром независимого государства. Израильтяне начали возводить на оккупированных территориях еврейские поселения, которые большинство стран мира считают незаконными. Израиль оспаривает это и ссылается на исторические и библейские связи с этой землей.