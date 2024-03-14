Израиль намерен направить значительную часть из 1,4 млн перемещенных палестинцев, укрывающихся в Рафахе, на «гуманитарные острова» в центре Газы. По словам представителей израильской армии, после этого военные начнут запланированную наземную операцию в городе.

Судьба тех, кто находится в Рафахе, вызывает серьезные опасения у союзников Израиля, включая США. 9 марта президент Джо Байден заявил, что Рафах служит «красной линией» для Вашингтона. Газета Axios сообщила, что Белый дом готовит ответные меры в случае вторжения Израиля в Рафах, в частности, США могут ограничить продажу оружия Тель-Авиву и перестанут защищать Израиль на полях Совбеза ООН.

Несмотря на заявления из Вашингтона, 12 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху в очередной раз пообещал провести «зачистку города».

Гуманитарные организации предупреждают, что атака на Рафах обернется катастрофой. Израиль же утверждает, что это необходимо для достижения цели по ликвидации ХАМАС.

Пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари отметил, что перемещение людей из Рафаха в выделенные зоны будет осуществлено в сотрудничестве с международными участниками. При этом Хагари не уточнил, кто это будет, учитывая, что Израиль серьезно ограничил работу агентств ООН в Газе.

По словам военного, перемещение жителей Рафаха станет ключевой частью подготовки Израиля к ожидаемому вторжению в Рафах, где, по данным израильских спецслужб, ХАМАС содержит четыре батальона.

Хагари уточнил: в выделенных зонах палестинцам предоставят временное жилье, пищу, воду. Он не назвал точных сроков, когда произойдет эвакуация Рафаха, а также когда начнется атака на город. Военный подчеркнул: Израиль хочет подобрать оптимальное время с операционной точки зрения, чтобы согласовать вторжение в Рафах с соседним Египтом. Власти Каира заявили, что не хотят наплыва перемещенных палестинцев через свою границу и выступают категорически против израильского вторжения в Рафах.