Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська во время визита в США сообщил, что сразу после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года РФ и Украина начали мирные переговоры. Во время одной из встреч Москва поставила условие: Киев должен отозвать все иски в международные суды и отказаться от требования послевоенных репараций.

Малюська был в составе украинской делегации на мирных переговорах с Россией, которые проходили в Беларуси и Турции. Возглавлял делегацию от Украины лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, российскую часть — помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский.

По словам Малюськи, российские делегаты сразу дали понять, что не намерены обсуждать тему компенсации и «никогда не согласятся платить».

В марте 2022 года делегации обеих стран встречались в Стамбуле, позже на полях дипломатического форума в Анталье встретились главы МИД Украины и России. Глава российских переговорщиков Мединский отмечал, что во время встреч стороны смогли продвинуться по ряду вопросов.

Однако в мае того же года переговоры застопорились. Позже президент РФ Владимир Путин утверждал, что Киев якобы одобрил предварительное соглашение, которое предполагало отвод российских войск из Киевской и Черниговской областей. Однако позже Украина якобы отказалась выполнять свою часть договоренностей и выбросила соглашение «на свалку истории», отметил Путин.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия сообщил, что Москва во время переговоров в Стамбуле предлагала украинской стороне завершить войну, но при условии, что Украина становится полностью нейтральной страной и отказывается от вступления в НАТО. При этом запрета на вступление в ЕС не было. Также Россия настаивала на том, что Украина больше не поднимает вопрос о статусе Крыма.

По словам главы украинской делегации, Украина отказалась от российских условий в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Британский политик отвергает это предположение, называя обвинения в срыве переговоров пропагандой Кремля.

Малюська прибыл в Вашингтон для обсуждение конфискации замороженных российских активов. Страны Запада, в основном США и ЕС, после начала войны в Украине заблокировали активы ЦБ РФ на €280 млрд, большая их часть находится в депозитариях в Бельгии.