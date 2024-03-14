ПОЛИТИКА
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Пропалестинские активисты заблокировали международный аэропорт в Сан-Франциско
Сотни активистов заблокировали контрольно-пропускные пункты в международном аэропорту Сан-Франциско с требованием прекратить помощь Израилю и остановить атаки на Газу. Часть протестующих приковывала себя цепями в терминале, другие блокировали входы и выходы. Сообщается, что на работу аэропорта это не #trtнарусском #палестина #митинг #газа #секторгаза #санфранциско #аэропорт #израиль #активисты #атаканагазу #палестинцы #запалестину #протест #trtrussian
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14 марта 2024 г.
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