Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о поддержке резолюции Европарламента, которая открывает путь для Армении к получению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. На заседании правительства он выразил намерение Еревана углублять сотрудничество с европейскими структурами.

«Вчера Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях [Армении] с Евросоюзом. Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу», — поделился Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул «политическую волю правительства Республики Армения продолжать сотрудничество с Евросоюзом».

Европарламент в минувшую среду выразил поддержку возможности для Армении обратиться за статусом кандидата-члена ЕС и призвал поддерживать усилия Еревана по расширению сотрудничества с ЕС.

Ранее Пашинян и другие высокопоставленные чиновники Армении заявляли о возможности подачи Ереваном заявки на получение статуса кандидата в ЕС. На пресс-конференции глава правительства также упомянул, что решение о кандидатуре в ЕС должно быть принято на всенародном референдуме.