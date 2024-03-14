ПОЛИТИКА
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Ереван томится по ЕС
Премьер Армении поприветствовал резолюцию Европарламента о том, что страна может стать кандидатом на вступление в ЕС
Ереван томится по ЕС
Никол Пашинян / Фото: Reuters / Others
14 марта 2024 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о поддержке резолюции Европарламента, которая открывает путь для Армении к получению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. На заседании правительства он выразил намерение Еревана углублять сотрудничество с европейскими структурами.

«Вчера Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях [Армении] с Евросоюзом. Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу», — поделился Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул «политическую волю правительства Республики Армения продолжать сотрудничество с Евросоюзом».

Европарламент в минувшую среду выразил поддержку возможности для Армении обратиться за статусом кандидата-члена ЕС и призвал поддерживать усилия Еревана по расширению сотрудничества с ЕС.

Ранее Пашинян и другие высокопоставленные чиновники Армении заявляли о возможности подачи Ереваном заявки на получение статуса кандидата в ЕС. На пресс-конференции глава правительства также упомянул, что решение о кандидатуре в ЕС должно быть принято на всенародном референдуме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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