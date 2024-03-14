ПОЛИТИКА
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Момент падения самолета Ил-76 в Ивановской области
С камер наблюдения появилось видео момента крушения российского самолета Ил-76 во вторник 12 марта. По данным Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Сегодня, 14 марта, в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту. Сообщается, что по меньшей мере один человек погиб #trtнарусском #самолет #падение #иваново #россия #падениесамолета #крушение #возгорание #двигатель #взлет #магаданскаяобласть #крушениесамолета #trtrussian
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14 марта 2024 г.
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