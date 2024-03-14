Европейский парламент не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в России, намеченные на 15-17 марта. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что данная позиция обусловлена нежеланием легитимизировать процесс, который не соответствует общепринятым демократическим стандартам. Ни один из членов Европарламента не имеет полномочий наблюдать за выборами в России, в аннексированном Крыму или на оккупированных Россией украинских территориях.

Европарламент дистанцируется от любых комментариев, касающихся этих выборов, будь то от имени отдельных депутатов или целых делегаций. Если же евродепутат решит высказаться по поводу выборов, он будет делать это, согласно документу, исключительно как частное лицо, без права ссылаться на Европарламент.

Ранее власти РФ неоднократно приглашали в качестве наблюдателей европейских политиков, как правило из партий, считающихся явно или умеренно пророссийскими.

В 2024 году, по информации немецких СМИ, в Россию с этой целью прибыли три члена земельного парламента Баварии от крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Однако данная поездка была встречена критикой даже со стороны их однопартийцев.