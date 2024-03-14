ПОЛИТИКА
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Французская газета высмеяла голодающих палестинцев в Газе
Французская газета La Liberation опубликовала карикатуру, высмеивающую палестинцев, голодающих в Газе на фоне продолжающейся войны Израиля с осажденным эксклавом. Расистское изображение, получившее название «Рамадан в Газе», вызвало возмущение в социальных сетях. #trtнарусском #франция #карикатура #палестина #газа #палестинцы #израиль #газета #LaLiberation #высмеивание #издевательство #голод #еда #война #эксклав #расизм #рисунок #рамадан #рамаданвгазе #trtrussian
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14 марта 2024 г.
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