Правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском приняло решение сократить миссии 50 посольств по всему миру. Как уточнил министр иностранных дел Радек Сикорский, пока неизвестно, какие посольства попадут под сокращения.

Газета Politico связывает решение об отзыве дипломатов с тем, что они были назначены предыдущим правительством Польши во главе с партией «‎Право и справедливость» (PiS)‎. По итогам выборов 15 октября 2023 года партия Дональда Туска одержала победу, сам он стал премьером в декабре того же года, тем самым положив конец восьмилетнему правлению PiS.

Однако отзыв дипломатов может не получить одобрения от президента Анджея Дуды, который был связан с предыдущим правительством и открыто критикует реформы Туска. Если Дуда не утвердит решение, возникнет спор между указанием МИД и приказом президента. В таком случае послы сложат свои обязанности, а главами миссий станут заместители посла.

Мотивируя решение об отзыве дипломатов, Туск подчеркнул: важно иметь команду лояльных послов в сложное время «‎‎растущей российской угрозы», когда в соседней Украине продолжается война с наступлением войск РФ. При этом политик подчеркнул, что это «не месть» против его предшественников.

Также Туск отметил, что высоко оценивает работу посла Польши в Вашингтоне Марека Магеровского — это может означать, что посланник не будет отозван, отмечает канал ABC News.

Новое проевропейское правительство Туска ― бывшего главы Евросовета ― обещает восстановить демократические стандарты в стране и улучшить отношения с Брюсселем. Новый кабмин уже начал демократизацию ‎в рядах СМИ, в частности, сократив влияние на редполитику государственных изданий.

Туск также назвал своей задачей восстановление доверия Брюсселя и разморозку средств ЕС, выделенных Польше. Как пишет Politico, в 2020 году ЕС создал фонд восстановления после пандемии на €59,8 млрд, однако Варшава была исключена из проекта. Польше необходимо выполнить все критерии, чтобы получить замороженные средства. Брюссель также приостановил выплату Польше €76 млрд средств из фонда для уменьшения неравенства в Евросоюзе.