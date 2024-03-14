Расследование ООН показало, что Израиль намеренно застрелил журналиста агентства Reuters Иссама Абдаллу в Ливане 13 октября прошлого года.

В этот день израильский танк Merkava выпустил два 120-мм снаряда по группе «четко идентифицируемых журналистов», нарушив международное право, говорится в докладе Временной международной силы ООН в Ливане (UNIFIL).

Персонал агентства уточнил, что не зафиксировал никакого обмена огнем через границу между Израилем и Ливаном за более чем 40 минут до того, как израильский танк Merkava открыл огонь. То есть Израиль первым начал боевые действия и атаковал группу журналистов. Причина обстрела журналистов неизвестна.

Помимо убийства Абдаллы, два снаряда израильского танка также ранили шестерых других журналистов.

Главный редактор Reuters Алессандра Галлони призвала Израиль объяснить, как мог произойти этот инцидент, и привлечь к ответственности виновных.

«Обстрел гражданских лиц, в данном случае четко идентифицируемых журналистов, является нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 1701 (2006 года) и международного права», — уточняет UNIFIL.

Резолюция 1701 была принята в 2006 году по завершении войны между Израилем и ливанским ополчением «Хезболлы». По резолюции, силы Израиля ушли из южного Ливана, который они оккупировали с 1980-х годов. «Хезболла» также отвела свои силы на 10 км от границы, по реке Литания.

С 2006 года на границе были развернуты миротворцы ООН для наблюдения за перемирием вдоль 120-километровой демаркационной линии, или «Голубой линии», между Израилем и Ливаном.

Представитель израильской армии Нир Динар в ответ на отчет UNIFIL заявил, что «Хезболла» первой напала на силы Израиля около поселка Ханита 13 октября. По его словам, Израиль был вынужден ответить артиллерией и танковым огнем, чтобы устранить угрозу, и впоследствии получил сообщение о раненых журналистах.

Динар отметил, что механизм фактического выяснения и оценки Генштаба Израиля, который отвечает за рассмотрение исключительных событий, продолжит расследование инцидента.

Отчет UNIFIL был отправлен в ООН 28 февраля и был передан ливанским и израильским военным ведомствам.

Для своего расследования UNIFIL направил команду экспертов на место инцидента, а также изучил доклад Ливанских вооруженных сил и опросил свидетелей событий.