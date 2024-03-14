Итальянский апелляционный суд 13 марта отказался экстрадировать в Израиль подозреваемого палестинца в связи с тем, что в Израиле ему может грозить «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение».

Мужчину, которого суд идентифицировал как Анана Камала Афифа Яееша, задержали в центральной Италии по подозрению в планировании терактов в третьей стране.

Израиль подал запрос о выдаче Яееша. Однако адвокат палестинца выступил против экстрадиции, представив отчеты Amnesty International и Human Rights Watch об условиях содержания палестинцев в израильских тюрьмах.

Юрист отметил, что его подзащитному могут грозить пытки и убийство в Израиле, учитывая опыт обращения израильской полиции с палестинцами. С 7 октября израильские военные задержали свыше 6 тыс. палестинцев, большинство из них находятся в камерах без суда, следствия и права на адвоката. Израиль же утверждает, что с задержанными и заключенными обращаются в соответствии с международным правом. Однако это утверждение неоднократно опровергали организации по защите прав человека.

В письменном решении панель из трех судей в центральном итальянском городе Л’Акуила поддержала защиту, заявив, что Яееша столкнется с «действиями, составляющими нарушение прав человека», если Рим удовлетворит израильский запрос о его экстрадиции.

Однако суд постановил, что подсудимый продолжит оставаться в тюрьме в Италии, его дело расследует офис итальянского прокурора. Суть обвинения против палестинца на слушаниях в среду не обсуждалась.

Израиль обвинил Яееша в финансировании вооруженной группы из беженского лагеря Тулькарм на Западном берегу, называемой «‎Бригады Тулькарм»‎.

11 марта Италия сообщила, что три задержанных палестинца создали ячейку, связанную с боевыми бригадами «‎Мучеников Аль-Аксы‎», вооруженной группировкой, связанной с движением ФАТХ. Эта группа признана террористической организацией в Израиле, ЕС и США.