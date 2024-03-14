Флорида усиливает меры безопасности на юге штата в ожидании потока нелегальных беженцев из Гаити. 13 марта американское пограничное ведомство отчиталось о перехвате лодки у побережья Багамских островов, на которой находились 65 гаитянцев. Всех их вернули назад.

У жителей штата растет тревога о возможном массовом исходе жителей Гаити, заявил республиканский конгрессмен от Флориды Мэтт Гейтс. По его словам, ухудшающиеся условия на острове могут привести к увеличению волн незаконных мигрантов, которые пытаются на лодках доплыть в сторону США.

«Итак, что мы делаем, чтобы подготовиться к этой волне и чтобы гарантировать, что эти люди не будут допущены на территорию США, а вместо этого будут репатриированы обратно в Порт-о-Пренс?» — спросил Гейтс у Конгресса.

Тема сокращения притока незаконных мигрантов остается основной в кампании республиканцев. Именно этот вопрос партия сделала ключевым в своей критике администрации Джо Байдена. Палата представителей, контролируемая республиканцами, отказалась одобрить бюджетное предложение Байдена именно из-за отсутствия внятной стратегии по охране границы с Мексикой.

13 марта губернатор Рон Десантис объявил о направлении 133 офицеров Гвардии Флориды и еще до сотни офицеров федеральных сил, расположенных в штате.

«Когда государство сталкивается с возможностью вторжения, у него есть право и обязанность защищать свою территорию и народ», — объяснил свои действия губернатор.

Десантис сделал предотвращение незаконной иммиграции в США одной из главных тем своей кампании за выдвижение кандидатуры в президенты от Республиканской партии. Он отмечал, что использовал миллионы государственных денег, чтобы перебросить мигрантов с американо-мексиканской границы в Калифорнию, а венесуэльских мигрантов из Флориды — на Мартас-Винъярд, штат Массачусетс.

Как передает телеканал CBS со ссылкой на американских официальных лиц, администрация Байдена обсуждает использование военной базы в Гуантанамо для приема гаитянских мигрантов в случае их массового исхода в США. Белый дом пока не сделал официального заявления.

В последние дни на Гаити произошла серия землетрясений, парализовавших страну и вынудивших тысячи людей покинуть свои дома, особенно в столице Порт-о-Пренсе, где порт и аэропорт остаются закрытыми. В стране наблюдается политический кризис. Вооруженные банды захватили власть в большей части Порт-о-Пренса после убийства президента Жувенеля Моиза в 2021 году и теперь контролируют около 80% города.

Гуманитарные агентства сообщают, что 4 млн человек на Гаити сталкиваются с «острой нехваткой продовольствия», а 1 млн находится в одном шаге от голодной смерти.