Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отношения с Арменией находятся на пути к миру и подчеркнул значительный прогресс в мирном процессе.

«Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее», — заявил азербайджанский лидер во время открытия XI Глобального бакинского форума, посвященного вопросам «Восстановления раздробленного мира».

Алиев подтвердил готовность Азербайджана к продолжению мирного диалога, указав на возобновление встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран. «Мы считаем, что мир достижим. Это то, чего мы хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе», — добавил он.

Особое внимание Алиев уделил позиции Франции по ситуации в Карабахе, отметив ее противоположность с мнением мирового сообщества. «К сожалению, я должен отметить позицию одной страны [по Карабаху], которая находится в абсолютном противоречии с мировым сообществом. Это Франция», — указал президент Азербайджана.

Глобальный Бакинский форум, учрежденный в 2013 году Международным центром Низами Гянджеви, завоевал внимание мирового сообщества, ежегодно собирая более 400 участников из 68 стран мира. Инициированный Мадридским клубом, форум превратился в международную платформу для обсуждения глобальных вопросов, выходящих за рамки региональной проблематики.