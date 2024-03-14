Вооруженные люди похитили десятки жителей деревни на северо-западе Нигерии. Информацию подтвердили два местных представителя и источник в ООН. Это произошло всего через несколько дней после похищения более 250 учеников из школы в том же штате.

Между тем в среду появилась информация о выкупе, требуемом за освобождение большой группы похищенных на прошлой неделе. Вооруженные группы терроризируют регион, нападая на деревенские общины, автомагистрали и школы.

Во время последнего нападения в районе Каури штата Кадуна вооруженные люди открыли беспорядочный огонь с целью запугивания и похитили жителей из их домов. Удаленные от крупных населенных пунктов общины Нигерии особенно уязвимы из-за слабого присутствия сил безопасности.

Эксперты по безопасности полагают, что нигерийские правоохранители, похоже, теряют контроль над ситуацией. Массовые похищения людей напоминают аналогичный инцидент в 2014 году, когда боевики группировки «Боко Харам» похитили более 250 школьниц из Чибока. Около 100 из этих девушек до сих пор не найдены.

Официальные лица не обнародовали подробностей последнего похищения людей в Каури. Местные источники сообщают, что похищено от 30 до 60 человек.

Похитители часто разделяют своих жертв, чтобы затруднить их обнаружение и облегчить переговоры о выкупе с правительством.

Группа, стоящая за массовым похищением людей в Куриге, когда были похищены около 250 школьников, потребовала выкуп в размере более 600 тыс. долларов за безопасное возвращение заложников. Нигерийское законодательство запрещает выплачивать выкуп похитителям, однако эксперты предполагают, что правительство может вести тайные переговоры.