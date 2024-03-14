Министерство иностранных дел Китая выразило критику в адрес американского законопроекта, направленного на возможный запрет социальной сети TikTok в США, обвиняя Вашингтон в использовании «гангстерских» методов под предлогом национальной безопасности.

«Американский законопроект, который вынуждает сменить владельца TikTok, вскрывает их гангстерскую тактику, которая состоит из ограбления тех, кто преуспевает. Нет никакой честности или справедливости, если для этого США под предлогом национальной безопасности стремятся закрыть успешные предприятия других стран», — приводит слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня издание Global Times.

Ван Вэньбинь также заявил, что действия США показывают, что «основанный на правилах порядок» выгоден только Вашингтону.

Кроме того, официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун объявил о намерении Китая принять ответные меры в связи с американскими усилиями запретить TikTok.

«Мы обратили внимание на то, что происходит в Конгрессе США, — сказал он на брифинге. — Китай примет все необходимые меры, чтобы надежно защитить свои законные права и интересы».

Хэ Ядун подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прекратить «необоснованное давление» на иностранные компании и создать «открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду» для всех предприятий, работающих в США.

13 марта Палата представителей Конгресса США выразила поддержку законопроекту, который может привести к запрету TikTok, предлагая компании-оператору ByteDance шесть месяцев на продажу социальной сети перед ее рассмотрением в Сенате. Президент США Джо Байден уже заявил о готовности подписать соответствующий законопроект.