ПОЛИТИКА
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Тайные переговоры США и Ирана
Согласно источникам из числа американских и иранских чиновников, в минувшем январе между Ираном и США проходили тайные переговоры в Омане
Тайные переговоры США и Ирана
Тайные переговоры США и Ирана / Photo: AFP
14 марта 2024 г.

Согласно заявлениям американских и иранских официальных лиц, в этом году США провели секретные переговоры с Ираном. Целью переговоров было убедить Тегеран использовать свое влияние на йеменское движение хуситов для прекращения атак на корабли в Красном море. Переговоры, в ходе которых Вашингтон также выразил обеспокоенность расширением ядерной программы Ирана, состоялись в Омане в январе. Это были первые встречи между сторонами за 10 месяцев.

Американскую делегацию возглавили советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт МакГерк и посланник по Ирану Абрам Пейли. Исламскую республику представлял заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, который также является главным ядерным переговорщиком Тегерана. Оманские чиновники выступали посредниками между представителями Ирана и США.

Второй раунд переговоров планировался на февраль, но был отложен.

«У нас есть много каналов для передачи посланий Ирану», — заявил представитель Госдепартамента США, отказываясь сообщить детали.

Последние известные переговоры между США и Ираном также проходили с участием посредников и состоялись в мае прошлого года.

США неоднократно обвиняли Тегеран в поставках хуситам беспилотников, ракет и разведданных для проведения атак на судоходство. Иран признает свою политическую поддержку хуситов, которые контролируют Северный Йемен и оправдывают свои атаки как поддержку палестинцев. Однако Тегеран настаивает на том, что повстанцы действуют независимо.

Тем не менее, появились признаки того, что Тегеран стремится снизить напряженность с Вашингтоном после атаки беспилотников на американскую военную базу. В результате этой атаки на иорданско-сирийской границе погибли три американских военнослужащих. После того как президент США Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в нападении, Иран отозвал старших командиров Революционной гвардии из Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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