Согласно сообщениям российских силовых ведомств — Минобороны и Росгвардии — в данный момент ведутся бои в попытке предотвратить «прорыв ВСУ» через границу в Белгородской и Курской областях.

Росгвардия сообщает о боях с «диверсантами» в районе поселка Теткино Курской области. Губернатор региона заявляет, что попытки «украинских военных» прорваться через границу были остановлены силами РФ.

Представители легиона «Свобода России» — формирования, состоящего предположительно из граждан РФ, воюющих на стороне Украины, — утверждают при этом об уничтожении двух складов с боеприпасами российской армии. Об этом они сообщают в публикации на медиаплатформе Telegram, которая сопровождается видеозаписью.

Министерство обороны также сообщило о столкновениях с «диверсантами» в Белгородской области в окрестностях села Сподарюшино. Ведомство заявило, что «в результате ударов авиации и огня артиллерии» было убито до 195 украинских военных и подбито 15 боевых машин. Потери среди российских военных министерством не уточнялись.

Губернатор Белгородской области сообщил об одной погибшей в результате взрыва в столице региона женщине. По сообщениям местных телеграм-каналов, взрыв произошел неподалеку от железнодорожного вокзала.

Незадолго до появления сообщений о взрывах и боях представители воюющих на стороне Украины формирований — «Русского добровольческого корпуса», легиона «Свобода России» и батальона «Сибирь» — предупредили о намерениях атаковать военные объекты в приграничных областях.