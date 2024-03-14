А табачок врозь

«Нужно найти наконец решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Польские фермеры 20 февраля возобновили блокаду украинско-польской границы. Всего были перекрыты шесть пограничных КПП: «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец». Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко 10 марта сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Краковец» разблокировали, но предупредил, что 13 марта его снова закроют. В очередях на границе простаивают порядка 2,5 тысячи грузовиков.

Аграрии требуют отказа от экологических планов ЕС, а также запрета на импорт украинского зерна и другой продукции: мяса птицы, сахара, подсолнечного масла, яиц. Дело в том, что до войны 90% всего экспорта зерна проходило через черноморские порты. Преимущественно оно шло в африканские страны. После того как Россия заблокировала транспортный коридор, над этими государствами нависла угроза голода. По этой причине Еврокомиссия в 2022-м отменила для украинских аграриев квоты и пошлины для дальнейшего экспорта сельхозпродукции через территорию Евросоюза.

Изначально предполагалось, что большая часть этого зерна не задержится в странах ЕС и отправится через европейские порты в страны Африки и Ближнего Востока, но произошло не совсем так. Из-за недостатка контроля украинское зерно стало поступать на местный рынок, как не менее качественное и более дешевое. Это привело к тому, что некоторым европейским фермерам стало тяжелее конкурировать с украинскими производителями.

В знак протеста в Польше 11 февраля протестующие высыпали на землю несколько тонн украинского зерна, которое перевозили фуры. А затем 25 февраля неизвестные открыли еще 8 вагонов, которые провозили кукурузу, и уничтожили 160 тонн агропродукции. Из-за блокады границы украинский бюджет уже потерял более $523 млн, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Эти действия вызвали бурную реакцию в обществе. «Украина пережила Голодомор в 30-е годы. И для нас картина, когда высыпают зерно, вызывает очень негативную эмоциональную реакцию. Тем более сейчас, в условиях войны», — отметил в разговоре с TRT на русском политолог Владимир Фесенко.

Украинцы воспринимают поляков не просто как международных партнеров, а как друзей, которые оказали Киеву неоценимую помощь в 2022 году. Польша приняла наибольшее количество беженцев из Украины и фактически стала транспортным и организационным хабом для поставок вооружений в страну, отметил Фесенко: «И тем обиднее и тяжелее наблюдать то, что сейчас происходит».

Поиск компромиссов

За этой проблемой прячется огромный экономический и политический интерес, поэтому она так долго не решается, отметил в разговоре с TRT на русском политолог Руслан Бортник. Если говорить о политике, то в противостоянии вокруг экспорта украинской аграрной продукции спрятана в целом проблема украинской евроинтеграции.

По его словам, западноевропейские силы, которые скептически относятся к Киеву, пытаются продемонстрировать неготовность Европы предоставлять стране полноценное членство в ЕС, отмечает эксперт: «Они хотят показать, что присоединение Украины может спровоцировать серьезные политические и экономические кризисы целого ряда отраслей экономики. Аграрный вопрос — лишь прикрытие для геополитической игры против Украины.

По его словам, аграрный кризис в своих целях может использовать Москва, а также часть западноевропейских элит, для которых приход Украины в ЕС будет означать смену политического и экономического баланса еще больше в сторону США.

«Второй вопрос — деньги, — пояснил политолог. — Еврокомиссия выделяет на субсидирование аграрного сектора на период с 2023 по 2027-й, по разным оценкам, от 260 до 320 млрд евро. Это, в свою очередь, приводит к борьбе за эти субсидии между странами-производителями аграрной продукции».

При этом протесты идут не только в Польше. Они происходят в Германии, где фермеры высыпали навоз в самом центре Берлина. А во Франции на сельскохозяйственной выставке протестующие чуть не напали на президента страны Эммануэля Макрона. Участники акций скандируют лозунги с требованием поддержки со стороны властей, а также критикуют власти за рост цен и дешевый украинский импорт.

Но тем не менее именно происходящее в Варшаве наиболее необычно для украинского общества, подчеркивает Фесенко: «Их действия вызывает сильную критику, потому что польские фермеры избрали, в отличие от французских или немецких коллег, форму протеста на украино-польской границе».

Аграриям необходимо решать этот конфликт с Еврокомиссией, а не с Украиной, считает собеседник агентства. Частично ЕК выполняет требования аграриев, например, в середине февраля сняла постановление, отменившее положение удерживать 4% пахотных земель в непродуктивном состоянии для сохранения природного разнообразия. Однако протестующие требуют полного выполнения всех своих требований, считает эксперт.

Дошло до того, что 6 марта тысячи человек вышли к офису канцелярии премьер-министра Польши. Участники акции поставили перед зданием гроб, который символизировал польское сельское хозяйство.

«То, что произошло сейчас возле парламента — это следствие того, что польское правительство слишком долго не реагировало. Поэтому сначала протестовали на украинской границе и пытались привлечь внимание. Но когда фермеры не смогли добиться желаемого, то отправились в Варшаву. Если проблему не решать, то она будет только усугубляться», — уверен собеседник агентства.

Так или иначе, но конфликты между аграрными секторами и Еврокомиссией в прошлом не были редкостью, напомнил Фесенко. Например, Франция 40 лет назад блокировала вступление Испании в ЕС из-за конфликта в секторе вина и сыра. Возможно, теперь Украине придется решать подобные вопросы в ходе переговоров о присоединении к Евросоюзу.