Произраильский AIPAC раскритиковали за «соучастие в геноциде в Газе»

Протестующие в США собрались перед офисом AIPAC (Американо-израильского комитета по связям с общественностью), обвиняя произраильскую лоббистскую группу в поддержке «геноцида» Тель-Авива в секторе Газа. #trtнарусском #AIPAC #протест #палестина #сша #вашингтон #газа #израиль #геноцид #секторгаза #активисты #тельавив #митинг #пропалестинскиймитинг #палестинцы #запалестину #trtrussian