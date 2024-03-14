ПОЛИТИКА
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Произраильский AIPAC раскритиковали за «соучастие в геноциде в Газе»
Протестующие в США собрались перед офисом AIPAC (Американо-израильского комитета по связям с общественностью), обвиняя произраильскую лоббистскую группу в поддержке «геноцида» Тель-Авива в секторе Газа. #trtнарусском #AIPAC #протест #палестина #сша #вашингтон #газа #израиль #геноцид #секторгаза #активисты #тельавив #митинг #пропалестинскиймитинг #палестинцы #запалестину #trtrussian
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14 марта 2024 г.
Истории
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