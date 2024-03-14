Ожидается, что Конгресс Испании утвердит закон об амнистии для каталонских сепаратистов. Сторонники независимости Каталонии требовали его принятия в обмен на поддержку коалиции во главе с социалистами после выборов 2023 года.

Консервативная Народная партия (PP) одержала победу на внеочередных выборах в июле прошлого года, но ей не хватило поддержки для отставки премьер-министра Педро Санчеса. Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) Санчеса, занявшая второе место, сформировала новое коалиционное правительство меньшинства. Для этого были получены голоса двух основных каталонских партий, выступающих за независимость. Это было достигнуто предложением амнистии за участие в односторонних попытках отделения от Испании.

Закон об амнистии затронет около 400 человек, участвовавших в референдумах о независимости 2014 и 2017 годов. Амнистия коснется и экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию от ареста. Несмотря на поддержку в Конгрессе, законопроект столкнется с трудностями в контролируемом Народной партией Сенате. Вопрос об амнистии будет рассматриваться судьями в индивидуальном порядке.

Законопроект оказался весьма непопулярным среди испанцев. Опрос середины сентября показал, что 70% избирателей, включая 59% проголосовавших за PSOE, выступают против амнистии. Этот вопрос также вывел на улицы сотни тысяч протестующих в последние месяцы.

Санчес утверждает, что амнистия необходима для преодоления прошлых разногласий. Он также заявил, что его решение о помиловании девяти осужденных лидеров каталонской независимости три года назад помогло снизить напряженность и способствовало диалогу.

Ранее законопроект об амнистии был отклонен Конгрессом в конце января. Тогда центристская партия Пучдемона «Вместе за Каталонию» проголосовала против. Представители партии утверждали, что закон не предлагает достаточной защиты обвиняемым в терроризме. Закон был изменен в соответствии с этими требованиями.