Сотрудники благотворительной группы спасения сообщили в четверг, что до 60 человек могли утонуть на судне, перевозящем мигрантов через Средиземное море из Ливии в Италию или Мальту.

SOS Mediterranee сообщила, что в среду при координации с итальянской береговой охраной было спасено 25 человек в «крайне ослабленном» состоянии, и двое без сознания были доставлены вертолетом на Сицилию.

Центральная часть Средиземного моря является одним из самых смертоносных миграционных маршрутов в мире. Согласно данным Международной организации по миграции (IOM), почти 2 500 мигрантов погибли или пропали без вести в попытке пересечь море в прошлом году, еще 226 с начала 2024 года.

«Выжившие отправились из Завии (Ливия) за семь дней до того, как их спасли», — сообщила SOS Mediterranee на платформе социальных сетей X. «Их двигатель сломался после трех дней пути, оставив их лодку потерянной и дрейфующей без воды и еды. Выжившие сообщают, что по пути погибли по меньшей мере 60 человек, включая женщин и по крайней мере одного ребенка», — добавили в организации.

От итальянской береговой охраны комментариев пока не поступало.

IOM заявила, что «глубоко обеспокоена» этим сообщением. «Необходимы срочные действия для усиления морских патрулей и предотвращения дальнейших трагедий», — говорится в сообщении организации в X.

Организация сообщила, что ей было поручено отправиться в итальянский адриатический порт Анкона, находящийся примерно в 1500 км, но она запросила ближайший порт для высадки в связи с плохим состоянием мигрантов, некоторые из которых находятся на кислородных масках.

Благотворительные группы, такие как SOS Mediterranee и другие, жалуются, что правое правительство Италии препятствует их спасательной деятельности, заставляя их отправляться в далекие порты для высадки мигрантов и часто временно задерживая их корабли.

Италия и другие правительства Европейского Союза (ЕС) пытаются сократить число мигрантов, пересекающих Средиземное море из Северной Африки. Для этого они предложили Ливии и Тунису средства и оборудование, которые помогут предотвратить приток мигрантов с их берегов.

По данным МВД Италии, в этом году морем прибыли 5 968 мигрантов, что на 70% меньше по сравнению с 19 937 на том же этапе в 2023 году.