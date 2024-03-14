Лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) в четверг призвал к новым выборам в Израиле. Он резко раскритиковал подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к войне в Газе и назвал его «препятствием на пути к миру».

В то время как администрация Байдена все более критично относится к руководству Нетаньяху и разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Газе, комментарии Шумера на заседании Сената делают его самым высокопоставленным официальным лицом США, публично призвавшим к отставке Нетаньяху.

«Я верю, что в глубине души его высшим приоритетом является безопасность Израиля, — сказал мистер Шумер, самый высокопоставленный избранный еврейский чиновник в Соединенных Штатах. — Однако я также верю, что премьер-министр Нетаньяху совершил ошибку, позволив своему политическому выживанию взять верх над интересами Израиля».

Шумер добавил: «Он смотрел сквозь пальцы на гражданские потери в Газе, что снижает поддержку Израиля во всем мире до исторически низкого уровня. Израиль не может выжить, если станет изгоем».

«Коалиция Нетаньяху больше не соответствует потребностям Израиля после 7 октября, — заявил Шумер. — Мир кардинально изменился с тех пор, и израильский народ сейчас подавлен правящим мышлением, застрявшим в прошлом».

Шумер сказал, что единственным решением многолетнего конфликта является создание двух государств: «Демилитаризованное палестинское государство, живущее рядом с Израилем в мире, безопасности, процветании и достоинстве на равноправных условиях». Он подчеркнул, что мистер Нетаньяху, отвергая идею палестинской государственности, ставит под угрозу будущее Израиля.

«В этот критический момент я считаю, что новые выборы - это единственный способ дать ход здоровому и открытому процессу принятия решений о будущем Израиля. Ведь многие израильтяне потеряли доверие к видению и вектору своего правительства», — заявил он, добавив, что большинство израильской публики «осознает необходимость изменений».

Это выступление Шумера произошло на фоне растущего недовольства среди демократов в Конгрессе и возрастающего давления со стороны президента США Джо Байдена на правительство Нетаньяху из-за растущего числа жертв в Газе.

Израиль, поклявшийся уничтожить ХАМАС после атаки 7 октября, развернул массированную кампанию бомбардировок и жестокую наземную операцию в Газе, в результате чего погибло по меньшей мере 31 341 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, согласно данным Министерства здравоохранения эксклава.