Депутаты парламента Кыргызстана приняли законопроект об «иноагентах», официально известный как проект закона «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях», передает 24.kg. За документ проголосовали 66 депутатов, против – 5. Законопроект теперь направлен на подпись президенту Кыргызстана.

Согласно местным СМИ, НКО, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, будут объявлены «иностранными представителями» и включены в специальный реестр по критериям, аналогичным тем, что используются в России. Для них предусмотрены как плановые, так и внеплановые проверки не чаще одного раза в год.

Законопроект требует от «иноагентов» регулярного предоставления подробных отчетов о своей деятельности, в том числе аудита средств, полученных из иностранных источников, и их использования, информации о руководстве, числе сотрудников и их зарплатах, а также публикации отчетов о своей деятельности в СМИ раз в полгода.

Международные организации, включая ООН, иностранные правительства, правозащитники, представители СМИ и местные общественные деятели ранее неоднократно выступали с критикой законопроекта. Юристы из кыргызской правовой клиники «Адилет» заявили, что документ нарушает права человека и Конституцию страны. В январе госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил обеспокоенность законопроектом об «иностранных представителях». Тогда президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал это вмешательством во внутренние дела страны.

Критики закона отмечают его схожесть с российским аналогом, впервые принятым в 2012 году. В России к реестру «иностранных агентов» могут быть отнесены любые лица под «иностранным влиянием». Российский список резко пополнился после вторжения РФ в Украину.

В 2023 году Министерство финансов Казахстана опубликовало свой список «иноагентов». В него включили частные лица и организации, которые получают зарубежное финансирование. В прошлом году похожий законопроект был отклонен в Грузии после массовых протестов.