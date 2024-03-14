Немецкий производитель оружия Rheinmetall анонсировал планы по открытию не менее четырех своих заводов в Украине, сообщает AFP. Вооруженный конфликт в Украине способствовал расширению оружейной промышленности Германии. В компании объявили, что украинские заводы будут специализироваться на производстве снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.

«Украина стала для нас важным партнером, где мы видим потенциал от 2 млрд до 3 млрд евро (в продажах) в год», – отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер на презентации результатов деятельности компании за 2023 год.

Дюссельдорфский концерн, известный производством деталей для танков Leopard, сообщил о рекордных продажах в размере 7,2 млрд евро в прошлом году и планах превысить отметку в 10 млрд в 2024 году. Акции компании подскочили на 5% во Франкфурте после объявления результатов.

В феврале крупнейший немецкий производитель военной техники уже заявил о заключении соглашения с украинской компанией о производстве артиллерийских снарядов в Украине. Скоро состоится закладка первого камня основания завода, местоположение которого пока не разглашается. Он будет построен по аналогии с заводом по производству боеприпасов, который Rheinmetall возводит в Германии. В Украине у компании уже функционирует совместное предприятие по ремонту военной техники.

Rheinmetall также планирует построить завод в Литве, где Германия намерена разместить военное подразделение для защиты восточного фланга НАТО. Компания намерена увеличить производство артиллерийских снарядов, поскольку европейские союзники Украины стремятся нарастить объемы производства для обеспечения Киева большим количеством боеприпасов.

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 году концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 тонн пороха.