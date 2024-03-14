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У Палестины новый премьер
Президент Палестины назначил Мухаммеда Мустафу новым премьер-министром, поручив ему сформировать 19-е палестинское правительство в условиях беспрецедентной напряженности в регионе
У Палестины новый премьер
Махмуд Аббас и Мухаммед Мустафа / Others
14 марта 2024 г.

Президент Палестины Махмуд Аббас 14 марта назначил Мухаммеда Мустафу новым главой палестинского правительства, сообщает агентство WAFA. Мустафа, занимавший до этого должность председателя Инвестиционного фонда Палестины и являвшийся экономическим советником Аббаса, получил задание сформировать 19-е правительство Палестины.

«Махмуд Аббас издал президентский указ, в котором просит Мустафу сформировать 19-е палестинское правительство», — передает агентство. Согласно WAFA, новый премьер-министр должен сформировать кабинет министров в течение трех недель со дня своего назначения.

Это назначение последовало за отставкой предыдущего премьер-министра Мухаммеда Штайе 26 февраля, которая открыла двери для потенциальных реформ.

После завершения военных действий в секторе Газа США предлагают передать управление эксклавом «обновленной» палестинской администрации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также высказались за передачу управления Газой Палестинской национальной администрации.

Однако, как сообщает The Washington Post, эта инициатива пока не встречает поддержки ни со стороны палестинцев, ни со стороны израильского правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает категорически против передачи Газы под управление Палестинской национальной администрации (ПНА). По мнению израильского премьера, ПНА «не способна управлять Газой» и обеспечить ее «дерадикализацию» и «демилитаризацию».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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