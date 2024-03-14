В последние дни, после взятия Россией Авдеевки, аналитики стали чаще склоняться к мысли о переходе превосходства морального духа от Украины к России, что якобы свидетельствует о скорой победе РФ. Однако события этой недели указали на противоположную динамику: несмотря на то что Украина в последние месяцы прекратила контрнаступательные действия и потеряла некоторые населенные пункты, такие как Авдеевка, она продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России.

Только 13 марта стало известно об ударах СБУ сразу по трем нефтеперерабатывающим заводам РФ — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область), и в Киришах (Ленинградская область), что наносит серьезный урон экономике России. По словам источника СБУ, в этом и скрывается задумка украинских властей.

«Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан», — заявил украинским СМИ источник СБУ, добавив, что атакованные сегодня заводы входят в топ-5 крупнейших в России.

В течение последней недели украинская армия совершила ряд атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез» в регионе Кстово Нижегородской области и нефтяной терминал в Орловской области.

Этот завод, принадлежащий компании «Лукойл», является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он перерабатывает около 17 млн тонн нефти в год и производит по крайней мере 50 видов продукции: автомобильный и авиационный бензин, дизельное топливо и т.д.

Вместе с этим Украина начала атаковать другой стратегический сектор российской экономики — металлургическую промышленность. Так, в последние дни произошли взрывы на Череповецком металлургическом комбинате, принадлежащем компании «Северсталь», а также на заводе по добыче и переработке руды имени Варычева в городе Железногорске и на Новолипецком металлургическом комбинате.

Уничтожить крупные предприятия с помощью беспилотников, конечно, невозможно. Однако можно временно приостановить или снизить производство путем выведения из строя важных устройств и машин в процессе производства.

В Украине есть множество беспилотников, и эта технология постоянно развивается, как по дальности полета, так и по количеству перевозимых взрывчатых веществ. Следовательно, стоимость войны для России также остается высокой. Так, в ближайшем будущем мы можем увидеть в распоряжении Украины беспилотники с дальностью полета до 100 км.

Беспилотники такого вида имеют относительно низкую стоимость, но могут причинить большой вред, что станет серьезной проблемой для России. Так, недавно Украина атаковала административное здание в Белгороде с помощью беспилотника. К тому же в последнее время атаки происходят не только на границах, но и в самых глубинах России, вплоть до Москвы и Петербурга. Напомню, что с помощью беспилотника украинская армия атаковала электростанцию в Санкт-Петербурге.

Следовательно, не стоит удивляться частым атакам на крупные города, в том числе и на Москву. Поэтому, при оценке хода войны необходимо учитывать не только факт захвата Россией определенных территорий Украины, но и изменения геополитических обстоятельств вокруг России.

Например, на прошлой неделе в штаб-квартире НАТО был поднят флаг Швеции, и эта страна официально стала 32-м членом Североатлантического альянса. Как известно, Финляндия, у которой с Россией граница протяженностью 1270 км, недавно также присоединилась к НАТО. Вместе с этим Россия уступила второе место по мировому экспорту оружия Франции и опустилась на третье место, а ранее потеряла роль стратегического энергетического поставщика Европы. Учитывая все эти факторы вместе с туманной ситуацией на фронте, говорить о победе России все еще рано.

Российско-украинская война будет иметь долгосрочные последствия. Несомненно, после этой войны мировой порядок не будет прежним. Особо долгосрочные последствия будут ощущаться в экономике стран, во взаимоотношениях с цивилизованным миром, а также в восстановлении утраченного военного потенциала.

Напомним, что хоть Советский Союз в некоторой степени достиг тактических успехов в Афганистане, но после вторжения в эту страну СССР распался. Точно так же в начале своего пребывания в Ираке и Афганистане США достигали переменных успехов, но позднее столкнулись с тяжелыми последствиями, в результате чего американцы вывели свои войска из Афганистана и сократили свое военное присутствие в Ираке. Следовательно, война между Украиной и Россией продолжается, и стороны предлагают новые виды оружия и тактику.

Подход России в первые месяцы войны, предусматривающий полный захват Украины и установление марионеточной власти, позднее оказался полностью утопическим, учитывая сопротивление и ответные атаки со стороны Украины. Такжн не нужно переоценивать частичные успехи России на поле боя, достигнутые огромной ценой: тактические успехи не всегда говорят о стратегической победе той или иной стороны.