Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг вновь заявил, что не следует исключать возможность отправки западных войск в Украину, хотя подчеркнул, что ситуация на данный момент этого не требует. В прямом эфире на национальном телевидении он отметил, что конфликт в Украине является «экзистенциальным для нашей Европы и для Франции», и что любые «ограничения» в помощи Украине равносильны выбору поражения.

Макрон заявил, что победа России в Украине «сведет к нулю веру в надежность Европы» и означала бы отсутствие безопасности для континента. Отвечая на вопросы о возможной отправке западных войск, он отметил, что «все эти варианты возможны», но возложил ответственность за такой ход на Москву.

Президент Франции подчеркнул, что «сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми». Он добавил, что, если ситуация ухудшится, Франция готова сделать все возможное, чтобы Россия не выиграла войну. Макрон также отметил, что с момента российского вторжения было сделано многое, в том числе отправка танков и ракет средней дальности, вопреки предыдущим заявлениям о недопустимости этих шагов.

Ранее газета Le Monde сообщила, что французские власти тайно обсуждали отправку военных в Украину. Эта мера, по словам президента Макрона, должна стать «четким сигналом» для России. 21 февраля Макрон в портретном зале Елисейского дворца после церемонии заявил о намерении отправить «некоторых ребят в Одессу».

Газета пишет, что ранее Макрон пытался играть роль посредника в конфликте, в том числе обсуждая с Владимиром Путиным безопасность Запорожской АЭС. Однако в 2022 году он отказался от этой роли. 26 февраля после встречи в Париже с лидерами европейских государств президент Франции допустил возможность отправки западных войск в Украину.

Это заявление вызвало критику как со стороны России, так и со стороны Запада. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует вмешиваться в конфликт.