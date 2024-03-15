«Товарищ Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, что линейный танк нового типа, впервые продемонстрировавший на сегодняшних танковых соревнованиях свою поразительную боеспособность, показал мощную ударную силу и маневренность», – говорится в публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, «сердца танкистов, участвующих в учениях под руководством товарища Ким Чен Ына, были переполнены гордостью и отвагой, а также готовностью сражаться с врагом по формуле один против ста».

Это были уже третьи учения, на которых присутствовал Ким Чен Ын за последние 11 дней, совпадающих с началом совместных военных учений США и Южной Кореи, в которых участвовали различные рода войск, включая артиллерию и авиацию.

Северная Корея традиционно критикует подобные учения, рассматривая их как подготовку к агрессии, в то время как Южная Корея подчеркивает их оборонительный характер.

Во время своего визита Ким Чен Ын призывал танкистов «повышать боевой дух» и «готовиться к войне».

Ким Чен Ын и правительство Северной Кореи систематически выражают озабоченность возможным конфликтом с Южной Кореей. В последнем из своих заявлений в прошлом году Ким подчеркнул необходимость военной готовности.

Лидер КНДР отметил, что мирное объединение с Южной Кореей кажется недостижимым, так как южнокорейская сторона, по его мнению, стремится к воссоединению через «поглощение и интеграцию политических систем», что противоречит северокорейской идее «одна нация, одно государство и две системы».