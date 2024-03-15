ЦРУ как минимум с 2019 года вело скрытую кампанию в китайских социальных сетях с целью изменить общественное мнение в Китае против коммунистического правительства. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на бывших американских чиновников.

По их словам, спецслужбы США создали небольшую группу оперативников, которые использовали фейковые интернет-личности для распространения негативных нарративов о правительстве председателя КНР Си Цзиньпина.

В частности, спецгруппа ЦРУ распространяла обвинения в том, что члены правящей Коммунистической партии Китая (КПК) скрывают нажитые нечестным путем деньги за рубежом, и осуждала «коррумпированные и расточительные инициативы» КНР, типа «Пояса и пути». Этот мегапроект предоставляет финансирование для инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Целью спецслужб США было создать внутри китайского общества негативное отношение к проекту.

Чиновники, которых цитирует Reuters, отказались предоставить конкретные детали этих операций, но подчеркнули: слитые факты о коррупции подлинные, они были получены через каналы разведки.

Еще одной целью кампании ЦРУ было создание паранойи среди высших руководителей КПК. Разведка планировала заставить китайское правительство тратить ресурсы на поиск утечек и аккаунтов в тщательно контролируемом внутреннем интернете Китая.

Представитель МИД Китая заявил, что новости о инициативе ЦРУ показывают: правительство США использует «пространство общественного мнения и медиаплатформы как оружие для распространения ложной информации и манипулирования международным общественным мнением».

При этом Reuters подчеркивает: операция ЦРУ была ответом на череду агрессивных тайных кампаний Китая, направленных на увеличение своего глобального влияния, в том числе в США. Во время своего президентства Трамп выдвинул более жесткий ответ на действия КНР, чем его предшественники.

Трамп уже заявил, что предпримет еще более жесткий подход к Китаю, если победит на президентских выборах в ноябре.