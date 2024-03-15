В Багдаде прошла встреча главы МИД Турции Хакана Фидана и его иракского коллеги Фуада Хусейна. На встрече также присутствовали главы Минобороны обеих стран, руководители разведывательных служб, председатель комиссии «Хашд аш-Шааби» Ирака и глава МВД Курдской региональной автономии Ирака (КРАИ).

Делегации обсудили объединение позиций Анкары и Багдада перед лицом региональных вызовов, учитывая двусторонние интересы. Стороны также обсудили подготовку к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак по окончании Рамадана (в этом году длится с 10 марта по 9 апреля). Участники встречи выразили надежду, что предстоящий визит президента приведет к значительному прогрессу в двусторонних отношениях.

Стороны также решили активизировать работу над Меморандумом о взаимопонимании. Его цель — создать структурную основу в различных сферах отношений между двумя странами. Министры договорились создать совместные комитеты для объединения усилий в борьбе с терроризмом, а также органы для стимулирования торговли, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, здравоохранения и транспорта.

Турецкий и иракский министры подчеркнули важность политического единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Они отметили, что РКК представляет угрозу безопасности как Турции, так и Ирака. Деятельность террористической организации нарушает конституцию арабской республики.

Анкара приветствовала решение Совета национальной безопасности Ирака о признании РКК запрещенной организацией. Министры обсудили меры, которые необходимо принять для борьбы с этой организацией и ее ответвлениями, которые используют территорию Ирака для нападений на Турцию.

Хакан Фидан и Фуад Хусейн также договорились продолжать регулярный и непрерывный диалог в рамках предусмотренных между Анкарой и Багдадом контактных механизмов.