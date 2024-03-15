В доказательство эффективности новейшей разработки было опубликовано первое рассекреченное видео.

Дальность поражения DragonFire остается в тайне, однако это оружие работает в режиме прямой видимости и способно поражать цели, находящиеся в поле зрения оператора. Отличительной особенностью является его высочайшая точность, позволяющая попасть в монету размером в один фунт стерлингов с дистанции одного километра.

Министр обороны подчеркнул, что такое высокотехнологичное оружие может кардинально изменить характер боевых действий, уменьшив необходимость использования дорогостоящих боеприпасов и минимизируя риски побочного ущерба.

Согласно информации от Министерства обороны, система DragonFire за десятисекундный интервал потребляет энергии, как стандартный домашний обогреватель за один час. При этом затраты на один выстрел этой системой не превышают 10 фунтов стерлингов.

После того как британское ведомство продемонстрировало успехи боевого лазера, в Киеве заговорили о желании применить новинку для защиты своего неба. Однако Министерство обороны Великобритании отметило что развертывание лазера в Украине пока не планируется.

Проект DragonFire был реализован благодаря совместным инвестициям в размере 100 млн фунтов стерлингов от британского министерства обороны и представителей оборонной промышленности.

Проведенные на Гебридских островах, расположенных недалеко от Шотландии, испытания подтвердили мировое лидерство данной технологии в области точности и дальности поражения целей.

Директор стратегических программ министерства Шимон Фхима отметил, что в условиях растущих глобальных угроз важно обеспечить военных необходимыми и современными средствами, а также ускорить внедрение таких технологий.