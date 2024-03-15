Китай предупредил Россию, что не считает ядерную войну решением для любого конфликта. Представитель МИД КНР заявил в среду, что ядерные державы должны «совместно стремиться к демилитаризации». Заявление Китая стало ответом на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова к возможному ядерному конфликту.
В интервью ранее на этой неделе российский лидер заявил, что его страна «готова» к ядерной войне с «военно-технической точки зрения».
Однако Пекин не поддержал такой настрой, заявив, что «в ядерной войне не будет победителей».
«Китай считает, что всем государствам, обладающим ядерным оружием, необходимо принять идею общей безопасности и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность», — заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«В нынешних обстоятельствах сторонам необходимо предпринять конкретные действия и совместно стремиться к деэскалации», — добавил дипломат.
Путин уже не раз намекал, что готов применить ядерное оружие, особенно в свете текущей войны в Украине. Риторика и военные действия Путина вызывают вопросы о пороге для использования российских ядерных вооружений в региональных конфликтах. Москва отмечала, что готова использовать стратегическое оружие для сдерживания западного вмешательства.
Президент РФ заявил, что Россия нажмет ядерную кнопку, если речь пойдет о «существовании российского государства». Он отметил, что США наращивают свой ядерный арсенал, но это «не значит, что они готовы начать ядерную войну завтра».
Несколько помощников Путина ранее выдвигали идеи ядерного удара по Украине. В частности, замглавы Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что России следует нанести ядерный удар, если Украина начнет теснить российские войска на поле боя.
Ранее Пекин выступил с предложением заключить всем ядерным державам пакт о неиспользовании первыми стратегических вооружений. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что хотя предложение Китая имеет «зерно здравого смысла», Кремль изучает его, а также требует пояснений от США.