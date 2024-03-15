Китай предупредил Россию, что не считает ядерную войну решением для любого конфликта. Представитель МИД КНР заявил в среду, что ядерные державы должны «‎‎совместно стремиться к демилитаризации». Заявление Китая стало ответом на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова к возможному ядерному конфликту.

В интервью ранее на этой неделе российский лидер заявил, что его страна «готова» к ядерной войне с «военно-технической точки зрения».

Однако Пекин не поддержал такой настрой, заявив, что «в ядерной войне не будет победителей‎»‎.

«Китай считает, что всем государствам, обладающим ядерным оружием, необходимо принять идею общей безопасности и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность», — заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В нынешних обстоятельствах сторонам необходимо предпринять конкретные действия и совместно стремиться к деэскалации», — добавил дипломат.

Путин уже не раз намекал, что готов применить ядерное оружие, особенно в свете текущей войны в Украине. Риторика и военные действия Путина вызывают вопросы о пороге для использования российских ядерных вооружений в региональных конфликтах. Москва отмечала, что готова использовать стратегическое оружие для сдерживания западного вмешательства.

Президент РФ заявил, что Россия нажмет ядерную кнопку, если речь пойдет о «‎‎существовании российского государства». Он отметил, что США наращивают свой ядерный арсенал, но это «‎не значит, что они готовы начать ядерную войну завтра»‎.

Несколько помощников Путина ранее выдвигали идеи ядерного удара по Украине. В частности, замглавы Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что России следует нанести ядерный удар, если Украина начнет теснить российские войска на поле боя.

Ранее Пекин выступил с предложением заключить всем ядерным державам пакт о неиспользовании первыми стратегических вооружений. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что хотя предложение Китая имеет «‎зерно здравого смысла‎», Кремль изучает его, а также требует пояснений от США.