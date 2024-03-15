Газету The New York Times обвинили в содействии геноциду в Газе

Американская полиция арестовала более ста пропалестинских активистов при попытке штурма офиса газеты The New York Times на Манхэттене. Протестующие обвинили медиагиганта в содействии геноциду в Газе. Другая группа активистов пыталась заблокировать типографский центр NYT. Протестующие перекрыли дорогу к зданию камнями и мусором, чтобы водители утренней доставки не смогли забрать газеты. #trtнарусском #палестина #TheNewYorkTimes #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #газета #протест #митинг #trtrussian