ПОЛИТИКА
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Газету The New York Times обвинили в содействии геноциду в Газе
Американская полиция арестовала более ста пропалестинских активистов при попытке штурма офиса газеты The New York Times на Манхэттене. Протестующие обвинили медиагиганта в содействии геноциду в Газе. Другая группа активистов пыталась заблокировать типографский центр NYT. Протестующие перекрыли дорогу к зданию камнями и мусором, чтобы водители утренней доставки не смогли забрать газеты. #trtнарусском #палестина #TheNewYorkTimes #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #газета #протест #митинг #trtrussian
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15 марта 2024 г.
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