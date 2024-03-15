США призвали Израиль активизировать усилия для предотвращения насилия со стороны поселенцев, видя в этом одно из препятствий для достижения мира в Палестине.

Госдепартамент США осудил действия жителей поселений Ферма Моше и Ферма Цви, указывая на их насильственные действия против палестинцев.

В феврале американская администрация также наложила санкции на четырех граждан Израиля, обвиняемых в осуществлении насильственных действий против поселенцев на территории оккупированного Западного берега. Этот шаг демонстрирует усиливающееся разочарование США в связи с политикой, проводимой премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

С учетом продолжающихся потерь среди палестинцев в результате агрессии Израиля Вашингтон настаивает на привлечении к ответственности поселенцев, совершающих насильственные акты, и предостерегает, что расширение поселений подрывает шансы на двухгосударственное урегулирование.

Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента, подчеркнул, что США продолжат принимать меры против лиц, занимающихся экстремизмом и насилием, подрывающим мир в регионе.

Санкционные меры, принятые США, обычно предусматривают замораживание американских активов и запрещают гражданам США вести с данными лицами деловые отношения. Кроме того, Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для поселенцев, признанных экстремистами.

Израильские банковские учреждения сообщили в феврале, что они придерживаются введенных санкций, несмотря на противодействие со стороны израильского правительства. Поселенцы, попавшие в санкционный список, уведомили о заморозке своих банковских счетов.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который сам проживает в одном из поселений на оккупированном Западном берегу, выразил мнение, что эти санкции являются частью «кампании, направленной на то, чтобы очернить все государство Израиль и привести к демонтажу поселений и созданию палестинского террористического государства».