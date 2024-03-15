Израильтяне массово протестуют против курса правительства Биньямина Нетаньяху. 14 марта тысячи человек вышли на улицы на два отдельных протеста. Участники одного из них требовали немедленного освобождения заложников из Газы, на втором протесте демонстранты требовали отменить запрет на призыв в армию ортодоксальных еврейских мужчин.

Протесты стали публичным выражением растущих разногласий в израильском обществе и политике на шестом месяце войны в Газе.

Протестующие, требующие освобождения заложников, вышли на марш на центральные площади Тель-Авива. У них в руках были фотографии женщин, удерживаемых в Газе. В какой-то момент протестующие заблокировали одно из главных шоссе города.

«‎‎Вернуть их как можно скорее — это будет единственно возможной победой в этой проклятой войне», — кричала одна из демонстранток в мегафон. Собравшиеся требовали от премьер-министра как можно скорее заключить сделку с ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.

Израильские спецслужбы считают, что в Газе остаются 134 заложника. Во время предыдущего раунда перемирия в конце ноября ХАМАС освободил более 100 заложников в обмен на палестинских задержанных, удерживаемых в израильских тюрьмах.

14 марта премьер-министр Нетаньяху заявил, что его правительство «‎‎обязано вернуть всех», но что ХАМАС все еще «‎упорно придерживается неприемлемых требований‎» в переговорах. Палестинское движение, в свою очередь, обвинило Израиль в препятствовании прогрессу в переговорах о прекращении огня. 15 марта ХАМАС выступил с новым предложением о перемирии, однако Израиль снова его заблокировал.

На другом протесте израильтяне выступили с требованием начать призывать на службу в армию ультраортодоксальных еврейских мужчин. В митинге приняли участие около 10 тыс. человек.

В 2018 году Верховный суд Израиля аннулировал закон, освобождающий ультраортодоксальных мужчин от призыва на военную службу, указав на необходимость распределения бремени военной службы по всему израильскому обществу. Однако парламент Израиля заблокировал исполнение закона. Правительственный запрет истекает в марте.