15 марта в столице Азербайджана, Баку, состоялось 9-е трехстороннее заседание министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

Встреча прошла в Центре Гейдара Алиева под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. В ней также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Вначале встречи выступил министр Байрамов, заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Затем по итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция, где министр Фидан выступил с рядом заявлений.

Фидан выразил удовлетворение от повторного визита в Баку и поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за гостеприимство.

Турецкий дипломат отметил, что механизм трехсторонних встреч, построенный на добрососедских отношениях и исторической дружбе, является уникальной платформой для обсуждения общих интересов и тревог.

Указав, что с момента последней встречи в Тбилиси прошло много времени, Фидан напомнил, что за это время произошли крупные кризисы как на международной арене, так и в регионе.

Глава МИД Турции подчеркнул, что пандемия COVID-19 дестабилизировала экономику и нарушила логистические цепочки.

Касаясь войны в Украине, Фидан заявил: «Война в Украине продолжает наносить все больший гуманитарный и материальный ущерб нашему региону и за его пределами».

Министр Фидан также прокомментировал атаки Израиля на Палестину, заявив: «Продолжающаяся резня в Газе продолжает демонстрировать бессилие международной системы».

Турецкий дипломат отметил положительные события в регионе, указав, что Азербайджан восстановил территориальную целостность после 30 лет оккупации, а Грузия получила статус официального кандидата в Европейский Союз (ЕС).

Фидан сообщил, что на встрече обсуждались новые реалии в регионе и пути развития сотрудничества, отметив: «Перед нами стоит реальная возможность превратить Южный Кавказ в зону мира, стабильности и общего процветания».

Министр: Турция, Азербайджан и Грузия договорились о развитии сотрудничества в энергетике и коммуникациях.

Фидан подчеркнул, что на встрече была высказана необходимость как можно скорее запустить железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс на полную мощность, добавив: «Мы обсудили стратегическое значение Черного моря для всего региона в областях безопасности, экономики, энергетики и транспорта. Мы подтвердили нашу готовность сотрудничать для укрепления нашего взаимодействия в регионе и за его пределами с помощью конкретных проектов».

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Турция, Азербайджан и Грузия действуют в духе сотрудничества на многосторонних экономических платформах.

Фидан выразил благодарность за большой вклад Азербайджана и Грузии в работу в рамках председательства Турции в Организации черноморского экономического сотрудничества, заявив, что Анкара готова оказывать поддержку во всех необходимых вопросах.

Глава МИД Турции Хакан Фидан приветствовал предстоящее председательство Азербайджана в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

«Обеспечение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе имеет жизненно важное значение не только для региона, но и для глобальной безопасности и взаимодействия», — заявил Фидан.

Он подчеркнул, что с окончанием Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года открылась историческая возможность для достижения этой цели.

«Мы ожидаем, что другие страны региона также продемонстрируют конструктивный подход, основанный на принципе взаимной выгоды, и поддержат региональные и глобальные проекты, такие как Зангезурский коридор», — сказал Фидан.

Фидан также коснулся темы актуальных процессов мира и нормализации в регионе и добавил, что его коллега Байрамов подробно проинформировал их о ходе переговоров о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией.

Фидан подчеркнул необходимость уважения к территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах международно признанных границ, подтвердив полную поддержку политике грузинского правительства по мирному разрешению конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.

Фидан приветствовал предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, подчеркнув, что Турция продолжит поддерживать стремление Грузии к более тесной интеграции с европейско-атлантическими политическими и военными структурами.

Фидан также обсудил массовое убийство в Газе и беспрецедентную гуманитарную трагедию, а также влияние катастрофы на региональную и международную безопасность.

«Мы призываем к прекращению этого насилия, которое продолжает подвергать жителей Газы голоду и эпидемиям в священный месяц Рамадан. Мы подчеркнули важность объявления немедленного перемирия и необходимость непрерывной и безотлагательной доставки гуманитарной помощи в Газу. Мы согласились на необходимость достижения постоянного мира в регионе на основе решения о двух государствах. Наконец, мы еще раз подтвердили нашу решимость развивать сотрудничество через трехсторонний формат и двусторонние отношения», — заявил министр.