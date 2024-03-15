Представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель предупредил, что исход войны в Украине может быть решен в ближайшие месяцы, до осени. Дипломат призвал союзников Киева в Вашингтоне и Брюсселе ускорить помощь Киеву.

«‎Этой весной, этим летом, до осени будет ясен исход войны в Украине‎, — подчеркнул Боррель. — Следующие месяцы будут решающими. Все, что можно сделать, должно быть сделано быстро»‎.

Заявление дипломата было сделано вскоре после визита в Нью-Йорк для выступления перед Советом безопасности ООН, а также визита в Вашингтон, где Боррель встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Дипломат отметил: на всех встречах в США он подчеркивал последствия того, что будет означать победа России в Украине. По словам политика, если президент РФ Владимир Путин «‎выиграет эту войну и завоюет Украину, установив в Киеве марионеточный режим — подобный тому, который уже есть в Беларуси, — он не остановится на этом»‎.

«‎‎Многие аналитики ожидают крупной российской наступательной операции этим летом, и Украина не может ждать до результатов следующих выборов в США», — отметил Боррель.

Обращение Борреля во многом было адресовано членам Конгресса США, которые до сих пор не одобрили пакет помощи Украине в размере $60 млрд, представленный президентом Джо Байденом. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требует прежде всего более активных действий против нелегальной миграции в США.

Во время своего визита в Вашингтон Боррель также встретился с Доном Бейконом, членом палаты представителей США от Республиканской партии. На встрече главный дипломат ЕС предложил Бейкону представить себе «‎‎русские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах».