У берегов района Эджеабат в Чанаккале затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли 16 человек.

Губернатор Чанаккале Илхами Акташ сообщил, что лодка перевернулась у берегов Эджеабат. Он находится на месте происшествия. Лодка затонула ночью, а сообщение о происшествии поступило утром.

«Как только мы получили сообщение, все службы были направлены в район. На место события прибыли вертолеты, самолеты, силы береговой охраны, службы береговой безопасности и другие организации. Четырем людям удалось спастись самостоятельно. Еще двоих спасли сотрудники береговой охраны. Одного из них подняли на лодку. Всех спасенных направили в больницу», — отметил Акташ.

Акташ сказал, что точного числа людей, бывших на борту нет: «Мы пытаемся определить число пропавших без вести. Ведется общение с выжившими. Есть некоторые противоречивые сведения. Они противоречат друг другу. Пока что спасены 4 человека, 16 погибли. По предварительным данным, среди погибших 4 детей и младенцев».

Поисково-спасательные операции продолжаются с участием 10 лодок береговой охраны, 2 вертолетов, морской полиции, команд Национальной медицинской спасательной команды и AFAD.

В порту Кабатепе также находится множество машин скорой, готовых к оказанию первой помощи.