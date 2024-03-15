ПОЛИТИКА
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Макрон: у нас одна цель — Россия не может и не должна выиграть эту войну
Лидеры крайне правых и левых политсил во Франции набросились с критикой на президента Эмманюэля Макрона после его нового интервью о войне в Украине, где он заявил, что, если Киев потерпит поражение, безопасность Европы окажется под угрозой. TRT на русском собрал его самые яркие заявления. #trtнарусском #макрон #война #россия #украина #франция #победа #политика #критика #президент #интервью #киев #европа #угроза #trtrussian
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15 марта 2024 г.
Истории
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