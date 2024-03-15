Журнал Foreign Policy сообщает, что западная разведка подтвердила перемещение Россией тактического ядерного оружия в Беларусь. Согласно оценкам американской разведки, Россия стремится использовать ядерное оружие как «средство сдерживания против Вашингтона и НАТО».

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что перемещение ядерного арсенала является скорее политическим сигналом, не меняющим уровень угрозы для НАТО, поскольку Россия и так располагает ракетами, способными доставить ядерные боеголовки на территорию стран альянса.

После начала вторжения в Украину высокопоставленные российские чиновники, включая президента Путина, неоднократно делали заявления о возможности применения ядерного оружия, в основном, указывая на его использование в случае «стратегической угрозы для России».

Также Россия объявила о приостановке участия в договоре о стратегических вооружениях с США и указала на готовность к ядерным испытаниям в ответ на подобные действия США.

Ранее Москва и Минск заключили соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, с уточнением, что контроль над этим оружием остается за Россией.

В январе 2024 года в военную доктрину Беларуси был внесен пункт о применении тактического ядерного оружия, хотя пока неясно, как это будет реализовано на практике.

Российский МИД заявил, что пребывание ядерного оружия в Беларуси не ограничено определенными сроками. Однако ведомство подчеркнуло, что перебазирование ядерных ракет обратно в Россию возможно в том случае, если США уберут свое ядерное оружие с европейской территории, демонтируют связанную с ним инфраструктуру и вместе с союзниками по НАТО прекратят политику, которую Москва воспринимает как «направленную на подрыв ее безопасности и суверенитета.