Израильский министр требует наградить полицейского за убийство 12-летнего «террориста»

Израильский министр потребовал наградить полицейского, застрелившего 12-летнего палестинца. Накануне полиция Израиля выстрелила в ребенка в лагере беженцев Шуафат на том основании, что он якобы «готовился бросить в полицейских файер». 12-летний Рами Хамдан аль-Халхули погиб в результате огнестрельного ранения. #trtнарусском #израиль #награда #газа #секторгаза #палестинцы #палестина #министр #полицейский #военный #террорист #ребенок #мальчик #палестинец #лагерьбеженцев #ранение #trtrussian