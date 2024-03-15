ПОЛИТИКА
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Израильский министр требует наградить полицейского за убийство 12-летнего «террориста»
Израильский министр потребовал наградить полицейского, застрелившего 12-летнего палестинца. Накануне полиция Израиля выстрелила в ребенка в лагере беженцев Шуафат на том основании, что он якобы «готовился бросить в полицейских файер». 12-летний Рами Хамдан аль-Халхули погиб в результате огнестрельного ранения. #trtнарусском #израиль #награда #газа #секторгаза #палестинцы #палестина #министр #полицейский #военный #террорист #ребенок #мальчик #палестинец #лагерьбеженцев #ранение #trtrussian
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15 марта 2024 г.
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