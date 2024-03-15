ПОЛИТИКА
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Палестинская девочка хочет снова ходить на своих ногах
Раззан Мунир Арафат чудом выжила после израильской атаки по Газе. Вся ее семья погибла, а сама девочка потеряла левую ногу. Сейчас за ней присматривает семья дяди в школе в Рафахе. На видео попал момент душераздирающей мольбы ребенка, который хочет снова ходить на своих ногах. #trtнарусском #палестина #девочка #дети #палестинскиедети #израиль #нога #газа #секторгаза #палестинцы #чудо #семья #атакаизраиля #ампутация #ампутацияноги #ребенок #рафах #мольба #trtrussian
таить / Others
15 марта 2024 г.
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