По случаю 72-летия вступления Турции в НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил признание за значимый вклад Турции в общую безопасность.

«Турция внесла вклад в нашу общую безопасность и общую оборону во многих отношениях. Она имеет вторую по величине армию в НАТО, хорошо обученные и оснащенные вооруженные силы. Турция принимает участие в миссиях и операциях НАТО, включая Косово и Ирак. Более того, Турция серьезно присутствует в Ираке, Сирии, а также в Черном море. Географическое положение Турции, включая границу с Россией на севере, имеет огромное значение для всего альянса. Кроме того, страна играет ключевую роль в борьбе против терроризма, особенно против ДАЕШ», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также поделился своими мыслями о роли турецкой оборонной промышленности в НАТО. Особое внимание генсек уделил новейшим разработкам турецкого оборонпрома.

«Я приветствую усилия турецкого правительства по разработке и усовершенствованию военной техники, в частности, боевых самолетов. Также я рад успехам Турции в производстве БПЛА Bayraktar, которые уже доказали свою эффективность и сыграли важную роль в защите Украины» — сказал Столтенберг.

Генсек положительно отметил усиление сотрудничества между Турцией и другими странами НАТО в области оборонной промышленности, упомянув договоренность между Турцией и США по F-16, а также между Турцией и Канадой в производстве и поставках компонентов для БПЛА.

Столтенберг подчеркнул, что важно не только то, что Турция вносит свой вклад как отдельный союзник, но и то, что она сотрудничает с другими членами альянса в разработке и производстве оборонительных возможностей.

Кроме того, Столтенберг отметил ценность тесного сотрудничества с лидерами стран союзников и особо выделил взаимодействие с президентом Эрдоганом.

«Я ценю дружбу и сотрудничество, которые у меня сложились с президентом Эрдоганом на протяжении многих лет. Он решительный союзник по НАТО, я рад работать с ним. У меня была возможность работать с президентом Турции по многим вопросам, включая борьбу с терроризмом, укрепление общей безопасности и поддержку Украины», — подчеркнул генсек НАТО.